В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 3000 кв. метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"[Площадь пожара] 3 тыс. кв. м", - сказала представитель ведомства. К тушению привлечены 24 единицы техники и 75 человек. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.