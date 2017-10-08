В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 3000 кв. метров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.
"[Площадь пожара] 3 тыс. кв. м", - сказала представитель ведомства. К тушению привлечены 24 единицы техники и 75 человек. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.