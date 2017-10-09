Экс-замминистра культуры доволен приговором

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный к 1,5 года заключения за хищение средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания, доволен приговором.
Об этом экс-чиновник заявил ТАСС после оглашения приговора в Дорогомиловском суде Москвы.
"Приговором я, конечно, доволен, и сейчас отправлюсь домой, расцелую детей", - сказал он, добавив, что не будет обжаловать приговор.
Защита Пирумова также заявила, что не будет обжаловать сегодняшнее решение суда. "Не будем [обжаловать], это справедливый приговор", - сказал адвокат Федор Куприянов.