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Экс-замминистра культуры доволен приговором

Происшествия
9 октября, 19:17 UTC+3

Григорий Пирумов не будет обжаловать приговор

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный к 1,5 года заключения за хищение средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания, доволен приговором.

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Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде

Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Досье

Об этом экс-чиновник заявил ТАСС после оглашения приговора в Дорогомиловском суде Москвы.

"Приговором я, конечно, доволен, и сейчас отправлюсь домой, расцелую детей", - сказал он, добавив, что не будет обжаловать приговор.

Защита Пирумова также заявила, что не будет обжаловать сегодняшнее решение суда. "Не будем [обжаловать], это справедливый приговор", - сказал адвокат Федор Куприянов.

 

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