Экс-замминистра культуры доволен приговором

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный к 1,5 года заключения за хищение средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освобожденный из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания, доволен приговором.

Об этом экс-чиновник заявил ТАСС после оглашения приговора в Дорогомиловском суде Москвы.

"Приговором я, конечно, доволен, и сейчас отправлюсь домой, расцелую детей", - сказал он, добавив, что не будет обжаловать приговор.

Защита Пирумова также заявила, что не будет обжаловать сегодняшнее решение суда. "Не будем [обжаловать], это справедливый приговор", - сказал адвокат Федор Куприянов.