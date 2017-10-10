Красный Крест помог почти 800 тыс. мексиканцев после землетрясений в сентябре

МЕХИКО, 10 октября. /ТАСС/. Сотни тысяч мексиканцев, пострадавших при мощных землетрясениях 7 и 19 сентября, получили помощь по линии представительства Международного Комитета Красного Креста в этой стране. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении мексиканского представительства гуманитарной организации.

"Чуть более месяца спустя после первого землетрясения, от которого пострадали штаты Оахака и Чьяпас, мексиканский Красный Крест (КК) к настоящему времени отправил более 3112 тонн гуманитарной помощи, которую получили свыше 780,5 тыс. человек в сотнях районов штатов Оахака, Чьяпас, Морелос, Пуэбла, Мехико, Тласкала, Герреро и в городе Мехико", - отмечается в документе. Кроме того, на счета КК в Мексике было переведено 144,4 млн песо (порядка $7,7 млн) для поддержки жителей пострадавших регионов.

Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек, регионам был нанесен серьезный материальный ущерб. Подземный толчок 19 сентября (магнитудой 7,1) вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы. Ликвидация последствий удара стихии, по предварительным оценкам, обойдется более чем в $2 млрд.