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Мексике потребуется более $2 млрд на восстановление после землетрясений

Происшествия
28 сентября, 1:44 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 28, сентября. /ТАСС

По словам президента страны Энрике Пеньи Ньето, $550 млн из указанной суммы пойдут на ремонт поврежденного жилья и строительство нового

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МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Ликвидация последствий трех сентябрьских землетрясений в Мексике потребует более 37 млрд песо (свыше $2 млрд). Об этом сообщил в среду президент страны Энрике Пенья Ньето.

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Согласно предварительным подсчетам, на ремонт поврежденного жилья и строительство нового нужно будет выделить 10 млрд песо (около $550 млн). Еще 13 млрд (порядка $715 млн) необходимо будет предоставить для восстановления получивших ущерб школ, а 8 млрд песо ($440 млн) - объектов культурного наследия. Кроме того, жители штатов Оахака и Чьяпас получат 6,5 млрд песо ($375 млн) на ремонт своих домов.

Подземные толчки магнитудой 8,2, 7,1 и 6,1 произошли в Мексике 7, 19 и 23 сентября соответственно. К настоящему времени известно более чем о 400 жертвах удара стихии, сотни человек получили травмы.

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