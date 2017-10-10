МЧС: в Липецке эвакуировано более 17 тыс. человек из-за сообщений о минировании

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек с порядка 70 объектов эвакуированы с утра вторника в Липецке, спасатели к настоящему времени обследовали 36 зданий, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) по региону.
"В Липецке эвакуировано более 17 тыс. человек. Пока эвакуация проведена на 67 объектах, 36 из них проверено, ничего взрывоопасного не обнаружено. Спасатели продолжают обследовать здания", - сказал дежурный.
Как ранее сообщалось, в Липецке около 10:00 мск началась эвакуация учебных заведений города, были сняты с уроков учащиеся и педагоги свыше 30 школ. Далее были эвакуированы несколько торговых центров, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, технический университет, медицинский колледж, многофункциональный центр, областной военный комиссариат и другие учреждения.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.