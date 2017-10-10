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МЧС: в Липецке эвакуировано более 17 тыс. человек из-за сообщений о минировании

Происшествия
10 октября, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Сообщается об эвакуации 67 объектов города

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек с порядка 70 объектов эвакуированы с утра вторника в Липецке, спасатели к настоящему времени обследовали 36 зданий, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) по региону.

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"В Липецке эвакуировано более 17 тыс. человек. Пока эвакуация проведена на 67 объектах, 36 из них проверено, ничего взрывоопасного не обнаружено. Спасатели продолжают обследовать здания", - сказал дежурный.

Как ранее сообщалось, в Липецке около 10:00 мск началась эвакуация учебных заведений города, были сняты с уроков учащиеся и педагоги свыше 30 школ. Далее были эвакуированы несколько торговых центров, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, технический университет, медицинский колледж, многофункциональный центр, областной военный комиссариат и другие учреждения.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.

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