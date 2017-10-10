Суд оставил в СИЗО обвиняемого в избиении до смерти мужчины в Парке Горького

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на один месяц срок ареста сыну актера телесериала "Интерны" Корнею Макарову, обвиняемому в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке имени Горького. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Хамовнический суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил обвиняемому Макарову срок заключения под стражей на один месяц, то есть до 13 ноября", - сказала представитель суда.

13 августа 29-летний Стас Думкин гулял в Парке имени Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего Думкина, им оказался житель столицы, 1994 года рождения, студент 4-го курса МГУТУ Корней Макаров.

30 августа Хамовнический суд санкционировал арест Макарова до 13 октября. Представитель СК настаивал на аресте в связи с тем, что Макаров после совершенного им преступления пытался скрыться от следствия в Таиланде, был объявлен в федеральный розыск и ему заочно было предъявлено обвинение. Только после того как удалось убедить родственников Макарова, он сам явился к следователям. Свою вину обвиняемый не признает.