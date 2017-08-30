Обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького в Москве скрывался в Таиланде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сын актера телесериала "Интерны" Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти в Парке им. Горького Станислава Думкина, скрылся от следствия в Таиланде. Об этом сообщил следователь в Хамовническом суде Москвы, где в среду решается вопрос об избрании Макарову меры пресечения.

"После совершенного преступления Макаров покинул Россию и был обнаружен на территории Королевства Таиланд. В отношении него было выписано постановление об объявлении его в федеральный розыск и заочно было предъявлено обвинение", - сказал он. "Только после того, как удалось убедить родственников, он явился сам к следователям", - добавил представитель СК.

3 августа к 29-летнему Станиславу Думкину, гулявшему в Парке им. Горького в компании друзей, подошла компания и попыталась отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. В отношении Корнея Макарова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее ТАСС писал о том, что во вторник Корней Макаров добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.