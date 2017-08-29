Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК в ближайшее время определит меру пресечения подозреваемому в избиении блогера

Происшествия
29 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Ранее Корней Макаров добровольно пришел к следователям вместе со своим адвокатом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи задержали прибывшего на допрос сына актера из сериала "Интерны" Корнея Макарова, подозреваемого в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве. Как сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, "в настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия".

Смотрите также

Подозреваемый в избиении до смерти блогера в Парке Горького прибыл к следователю

Подозреваемый в избиении блогера в Парке Горького добровольно сдался следователям

Депутат просит ГП и СК ускорить расследование убийства в парке Горького в Москве

Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"

"Молодой человек прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката, - подтвердила она. - В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут объективную оценку всем обстоятельствах совершенного преступления".

Напомним, 13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке им. Горького, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Завязалась драка в результате которой Стас с травмами был доставлен в больницу. Позже он скончался, не приходя в сознание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
2
Глава администрации Симферополя ушел в отставку по состоянию здоровья
3
Федун: ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве с ФК "Спартак"
4
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
5
Украинские радикалы угрожают новой блокадой Донбасса
6
СМИ: вице-премьер Японии допустил, что мотивы Гитлера могли быть верными
7
РЖД в 2017 году сократят затраты на 65 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама