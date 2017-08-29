СК в ближайшее время определит меру пресечения подозреваемому в избиении блогера

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи задержали прибывшего на допрос сына актера из сериала "Интерны" Корнея Макарова, подозреваемого в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве. Как сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, "в настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия".

"Молодой человек прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката, - подтвердила она. - В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут объективную оценку всем обстоятельствах совершенного преступления".

Напомним, 13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке им. Горького, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Завязалась драка в результате которой Стас с травмами был доставлен в больницу. Позже он скончался, не приходя в сознание.