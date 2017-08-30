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Подозреваемому в избиении блогера в Парке им. Горького предъявили обвинение

Происшествия
30 августа, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Корнею Макарову вменяется статья "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение Корнею Макарову, подозреваемому в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы, где в среду решается вопрос об избрании Макарову меры пресечения, Ольга Мышелова.

"Макарову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть")", - сказала Мышелова.

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Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"

Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый свою вину не признал. "Мой подзащитный вину не признал. Исходя из этого видео, размещенного в СМИ, там отсутствует состав преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ", - сказал адвокат Артем Миняйчев.

13 августа 29-летний Станислав Думкин гулял в Парке им. Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова. Во вторник Корней Макаров добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

В ходе расследования дела в сжатые сроки был выполнен значительный объем следственных действий, в том числе проведены обыски, допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения.

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