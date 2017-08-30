Подозреваемому в избиении блогера в Парке им. Горького предъявили обвинение

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение Корнею Макарову, подозреваемому в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы, где в среду решается вопрос об избрании Макарову меры пресечения, Ольга Мышелова.

"Макарову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть")", - сказала Мышелова.

Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый свою вину не признал. "Мой подзащитный вину не признал. Исходя из этого видео, размещенного в СМИ, там отсутствует состав преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ", - сказал адвокат Артем Миняйчев.

13 августа 29-летний Станислав Думкин гулял в Парке им. Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова. Во вторник Корней Макаров добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

В ходе расследования дела в сжатые сроки был выполнен значительный объем следственных действий, в том числе проведены обыски, допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения.