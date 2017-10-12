Специалисты за сутки потушили в лесах Приморья 12 пожаров на площади почти в 500 га

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ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в лесах Приморья 12 пожаров, еще 31 очаг огня удалось локализовать на площади более 2 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба администрации края.
"В Кавалеровском районе тушат восемь пожаров, в Чугуевском районе - четыре очага, в Тернейском - одно возгорание. В ликвидации пожаров принимают участие более 400 человек, задействовано около 100 единиц техники. За сутки потушено 12 лесных пожаров на площади почти 500 га, новых очагов не возникло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый противопожарный режим действует в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах. Кроме того, в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе введен муниципальный режим ЧС.