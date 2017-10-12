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В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовой

Происшествия
12 октября, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Диагноз "Пищевая токсикоинфекция" поставлен еще десяти школьникам

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© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Восемь детей попали в больницу с отравлением после завтрака в столовой школы №30 в Магадане. Аналогичный диагноз поставлен еще десяти школьникам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Магаданской области.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали о четырех госпитализированных детях, всего же признаки отравления, по данным ведомства, нашли у семи человек. Директор школы Татьяна Фризон говорила, что в больницу попали пять школьников.

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"В детскую инфекционную больницу Магадана госпитализированы восемь школьников в возрасте от девяти до 16 лет", - говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, предварительный диагноз "Пищевая токсикоинфекция" поставлен не только восьми пациентам в стационаре, но и десяти школьникам, которые лечатся дома. Уточненный диагноз будет назван в начале следующей недели.

В прокуратуре Магаданской области сообщили, что по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления организована проверка. "По предварительным данным, школьники почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой. Дети находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет, деятельность столовой приостановлена", - говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило о нарушениях требований санитарного законодательства в столовой школы №30.

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