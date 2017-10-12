В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовой

Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 12 октября, 6:07
Особый противопожарный режим ввели в ПриморьеПроисшествия 12 октября, 5:41
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 12 октября, 5:25
В Магадане восемь детей попали в больницу после завтрака в школьной столовойПроисшествия 12 октября, 5:20
Трамп: демократы проиграли на выборах из-за слабого кандидата, а не из-за РоссииМеждународная панорама 12 октября, 4:56
Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимнаСпорт 12 октября, 4:50
Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в БрунейАрмия и ОПК 12 октября, 4:49
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США в АнкареМеждународная панорама 12 октября, 4:46
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу "Белая вдова"Международная панорама 12 октября, 4:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Восемь детей попали в больницу с отравлением после завтрака в столовой школы №30 в Магадане. Аналогичный диагноз поставлен еще десяти школьникам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Магаданской области.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали о четырех госпитализированных детях, всего же признаки отравления, по данным ведомства, нашли у семи человек. Директор школы Татьяна Фризон говорила, что в больницу попали пять школьников.
"В детскую инфекционную больницу Магадана госпитализированы восемь школьников в возрасте от девяти до 16 лет", - говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, предварительный диагноз "Пищевая токсикоинфекция" поставлен не только восьми пациентам в стационаре, но и десяти школьникам, которые лечатся дома. Уточненный диагноз будет назван в начале следующей недели.
В прокуратуре Магаданской области сообщили, что по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления организована проверка. "По предварительным данным, школьники почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой. Дети находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет, деятельность столовой приостановлена", - говорится в сообщении.
Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило о нарушениях требований санитарного законодательства в столовой школы №30.