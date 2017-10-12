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В суде показали видеозапись предполагаемой передачи взятки Улюкаеву

Происшествия
12 октября, 11:27 дата обновления: 12 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Согласно версии обвинения, экс-министр экономразвития вымогал взятку у Игоря Сечина и для ее получения приехал в офис "Роснефти"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг просмотрел запись предполагаемой передачи взятки бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Согласно версии обвинения, Улюкаев вымогал взятку у Сечина и для ее получения приехал в офис "Роснефти", где ему передали саквояж с $2 млн. При выезде с территории компании автомобиль Улюкаева был остановлен сотрудниками ФСБ, саквояж с деньгами был изъят из багажника, а министра доставили в Следственный комитет.

"В ходе разговора они в шутливой форме поздоровались. Глава "Роснефти" рассказал о неисполненном поручении и пригласил Улюкаева в офис компании к пяти часам вечера. Улюкаев сам не спрашивал о выполнении поручения, а до разговора не планировал встречаться с Сечиным", - говорится в материалах дела.

Приехав в "Роснефть", Улюкаев, согласно материалам, получил взятку и был задержан.

Суд также просмотрел видеозапись не очень высокого качества, сделанную уже в сумерках, на которой Сечин прощается с Улюкаевым у офиса "Роснефти". Машина министра проезжает по территории, но у ворот ее окружают сотрудники ФСБ и начинают следственные действия.

"Извини, что затянули. Пока собрали объем, командировки были, но задание выполнили", - говорит Сечин, при этом жалуясь на холод и советуя Улюкаеву теплее одеваться. "Мой организм не переносит холода вообще", - отметил глава "Роснефти". Затем машина министра проезжает по территории, но у ворот ее окружают сотрудники ФСБ и начинают следственные действия.

Как передает корреспондент ТАСС, съемка велась с ручной камеры со второго этажа соседнего здания. Передача сумки произошла во внутреннем дворе компании сразу после приезда Улюкаева в офис "Роснефти". Передавая сумку с деньгами, Сечин поставил ее на землю, Улюкаев поднял ее, после чего они ушли из кадра.

На предыдущем заседании гособвинители огласили протоколы обысков в кабинете, квартире и даче Улюкаева, изъятия имущества и его ареста. Прокуроры уже огласили большую часть из 29 томов уголовного дела, при прежнем ритме чтения по 3-4 тома за заседание эта стадия процесса может завершиться уже в четверг.

Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, генеральный директор банка "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, журналист интернет-ресурса "Лайф" Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин, бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин и бывший руководитель службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов.

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