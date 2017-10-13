СК возбудил дело по факту ЧП на объекте "Транснефти" в Кировской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения лесов на объекте "Транснефти" в Кировской области, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сказал представитель ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел около 12:00 мск на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево". "На резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тыс. тонн, высотой до купола 24 м, рабочими проводились работы по внутренней обработке стен. Во время осуществления работ произошло обрушение строительных лесов", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую центральную районную больницу, один доставлен санавиацией в город Киров, добавили в ведомстве.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. Ранее в "Транснефти" сообщили, что компания создала комиссию по расследованию обстоятельств.