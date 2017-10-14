Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в Дагестане

Происшествия
14 октября, 21:42 UTC+3

Задержанные в настоящее время дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб и полиции задержали в Москве и Махачкале четверых членов подпольной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), - сообщили в НАК. - 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов т. н. "спящей" ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана".

По информации НАК, в настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Дагестана "в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
3
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
4
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
5
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
6
В Госдуме прорабатывают внесение законопроекта, отвечающего на санкции США
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама