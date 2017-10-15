Полицейские под Воронежем застрелили медведя, который загрыз человека

Жуков высоко оценил шансы Шараповой на возвращение в десятку лучших теннисисток мираСпорт 15 октября, 14:12
Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTAСпорт 15 октября, 13:38
Хиллари Клинтон утверждает, что Россия стремилась навредить ей на президентских выборахМеждународная панорама 15 октября, 13:34
Билеты на матч "Интер" - "Милан" проданы на рекордную для Италии сумму €4,8 млнСпорт 15 октября, 13:30
Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделкеМеждународная панорама 15 октября, 13:25
Биография народного артиста РФ Дмитрия ХворостовскогоБиографии и справки 15 октября, 13:24
Федерер обыграл Надаля в финале турнира ATP в ШанхаеСпорт 15 октября, 13:22
Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончитсяПолитика 15 октября, 13:16
Шарапова поднимется на 57-е место в рейтинге WTA после победы в КитаеСпорт 15 октября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции застрелили медведя, который сбежал из вольера в селе Семилуки Воронежской области и напал на местных жителей. В результате нападения животного погиб 84-летний мужчина и пострадал хозяин медведя, сообщили в воскресенье в пресс- службе регионального управления МВД.
"84-летний местный житель от полученных в результате нападения животного телесных повреждений скончался. 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что информация о том, что в селе по улицам ходит дикое животное, поступила в ведомство около 10:00 мск. "На место был направлен наряд полиции, который ликвидировал медведя из табельного оружия", - пояснили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники МВД выясняют, каким образом медведю удалось сбежать из вольера.
Проверку по факту инцидента проводит и региональное управление Следственного комитета (СК). По данным ведомства, медведя содержали на территории частного дома, в вольере, который был огорожен деревянным забором.
"Животному удалось выломать доску из забора и сбежать. Затем он напал на мужчину, который находился на соседнем участке, в результате чего тот погиб. Хозяин медведя пытался усмирить животное и загнать его обратно в вольер, однако ему не удалось этого сделать", - отметили в пресс-службе СК.