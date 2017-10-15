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Полицейские под Воронежем застрелили медведя, который загрыз человека

Происшествия
15 октября, 13:14 дата обновления: 15 октября, 14:05 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 15, октября. /ТАСС

Ранее животное сбежало из вольера

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ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции застрелили медведя, который сбежал из вольера в селе Семилуки Воронежской области и напал на местных жителей. В результате нападения животного погиб 84-летний мужчина и пострадал хозяин медведя, сообщили в воскресенье в пресс- службе регионального управления МВД.

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"84-летний местный житель от полученных в результате нападения животного телесных повреждений скончался. 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что информация о том, что в селе по улицам ходит дикое животное, поступила в ведомство около 10:00 мск. "На место был направлен наряд полиции, который ликвидировал медведя из табельного оружия", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники МВД выясняют, каким образом медведю удалось сбежать из вольера.

Проверку по факту инцидента проводит и региональное управление Следственного комитета (СК). По данным ведомства, медведя содержали на территории частного дома, в вольере, который был огорожен деревянным забором.

"Животному удалось выломать доску из забора и сбежать. Затем он напал на мужчину, который находился на соседнем участке, в результате чего тот погиб. Хозяин медведя пытался усмирить животное и загнать его обратно в вольер, однако ему не удалось этого сделать", - отметили в пресс-службе СК.

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