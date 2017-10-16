Глава УСБ СК РФ Максименко считает обвинения в свой адрес дискредитацией СК и Бастрыкина

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Начальник управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко, обвиняемый в получении крупной взятки, считает уголовное преследование со стороны ФСБ попыткой дискредитации Следственного комитета и его председателя Александра Бастрыкина.
"Все эти действия направлены на дискредицию как Следственного комитета, так и его руководителя Александра Бастрыкина. В данной ситуации я принял решение об отказе от дачи показаний по этому делу, потому что более года я пытался доказать свою невиновность", - заявил Максименко в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении ему срока ареста.
"Сотрудникам ФСБ нужно, чтобы я признал вину в преступлениях, которых не совершал. Мне неоднократно в ходе общения с сотрудниками ФСБ назывались конкретные сроки, которые будут назначены мне по приговору суда. Как они говорят, это от 20 до 22 лет строгого режима с отбыванием наказания в самой ужасной колонии в России", - сказал он.
Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе две взятки ($50 тыс. и автомобиль) от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.
Кроме того, ранее стало известно о возбуждении против Максименко и его заместителя Александра Ламонова нового уголовного дела. Как следует из материалов дела, его фигурантами стали также бизнесмен Олег Шейхаметов и сотрудник УСБ СК РФ Денис Богородецкий. По словам адвоката Андрея Гривцова, сумма взятки по новому обвинению составляет $500 тыс.