Следствие назначило по делу математика Богатова две дополнительные экспертизы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи назначили две дополнительные лингвистические экспертизы по делу преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Тепцов.

"По делу Богатова следствием назначены еще две дополнительные лингвистические экспертизы, которые должны сравнить первый текст при создании аккаунта Айрата Башарова, а также тексты, опубликованные на этой же странице 29 марта, что вменяют следователи моему доверителю", - сказал защитник.

5 октября Пресненский суд Москвы продлил до 31 октября срок домашнего ареста.

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установили причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.