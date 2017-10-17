МИД Франции назвал гибель журналистки на Мальте ударом по свободе слова

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Гибель на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции стала ударом по свободе слова, данный инцидент требует тщательного расследования. Об этом во вторник заявили в МИД Франции.

"Убийство мальтийской журналистки, занимавшейся расследованиями, Дафны Каруаны Галиции - это гнусное нападение, нацеленное на свободу прессы, которая является ключевым фактором для нормального функционирования любого демократического общества", - говорится в официальном заявлении французского дипведомства.

Как подчеркнули в министерстве, Франция выступает за всестороннее расследование гибели журналистки. "Мы надеемся, что ведущееся следствие позволит пролить свет на обстоятельства этой трагедии", - указали в МИД. "Франция, - добавили в ведомстве, - адресует свои соболезнования семье Дафны Каруаны Галиции и заверяет народ и власти Мальты в солидарности в этом испытании".

По данным агентства ANSA, журналистка погибла 16 октября в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах.

Как заявил 17 октября официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, в Брюсселе не исключают, что мальтийскую журналистку могли убить. "Мы потрясены гибелью на Мальте одной из наиболее успешных журналистов, специализировавшихся на расследованиях, Дафны Каруаны Галиции в результате инцидента, который выглядит как заказное убийство. Задавать неудобные вопросы и вскрывать пороки - это основная задача журналиста, защищенная европейскими нормами и законами и отражающая главные ценности демократии", - сказал он.