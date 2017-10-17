Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Франции назвал гибель журналистки на Мальте ударом по свободе слова

Происшествия
17 октября, 15:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 17, октября. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что Париж выступает за всестороннее расследование гибели Дафны Каруаны Галиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Гибель на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции стала ударом по свободе слова, данный инцидент требует тщательного расследования. Об этом во вторник заявили в МИД Франции.

"Убийство мальтийской журналистки, занимавшейся расследованиями, Дафны Каруаны Галиции - это гнусное нападение, нацеленное на свободу прессы, которая является ключевым фактором для нормального функционирования любого демократического общества", - говорится в официальном заявлении французского дипведомства.

Как подчеркнули в министерстве, Франция выступает за всестороннее расследование гибели журналистки. "Мы надеемся, что ведущееся следствие позволит пролить свет на обстоятельства этой трагедии", - указали в МИД. "Франция, - добавили в ведомстве, - адресует свои соболезнования семье Дафны Каруаны Галиции и заверяет народ и власти Мальты в солидарности в этом испытании".

По данным агентства ANSA, журналистка погибла 16 октября в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах.

Как заявил 17 октября официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, в Брюсселе не исключают, что мальтийскую журналистку могли убить. "Мы потрясены гибелью на Мальте одной из наиболее успешных журналистов, специализировавшихся на расследованиях, Дафны Каруаны Галиции в результате инцидента, который выглядит как заказное убийство. Задавать неудобные вопросы и вскрывать пороки - это основная задача журналиста, защищенная европейскими нормами и законами и отражающая главные ценности демократии", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мальта Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
5
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
МВД Пермского края завело дело по факту ДТП с Олегом Газмановым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама