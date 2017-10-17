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СК проведет допросы чиновников Минкультуры в рамках дела Серебренникова

Происшествия
17 октября, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Следователь сообщил, что продолжается работа по выявлению "значительного круга" физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к хищению средств, выделенных "Седьмой студии"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следствие планирует провести допросы чиновников Министерства культуры РФ в рамках уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Об этом во вторник в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении до 19 января срока домашнего ареста режиссеру, рассказал следователь Александр Лавров.

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"Необходимо допросить большое количество свидетелей, а также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Министерства культуры" - сказал он.

Лавров отметил, что, находясь на свободе, обвиняемые могут вступить в контакт с обвиняемой Вороновой, которая находится в розыске, и с иными лицами. "В настоящее время проходит комплекс следственных мероприятий, необходимо допросить большое количество человек, не менее 70 свидетелей", - добавил следователь.

Прокурор заявила, что необходимо выявить всех причастных к преступлению лиц, в связи с чем считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. "Волокиты в расследовании не выявлено", - сказала гособвинитель.

Следователь подчеркнул, что в настоящее время следствие продолжает устанавливать "значительный круг" физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии".

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