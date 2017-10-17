Oxxxymiron, Кобзон и Церетели поручились за Серебренникова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 30 деятелей культуры попросили суд отпустить под личное поручительство режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении. Об этом сообщил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в Басманном суде, где рассматривается ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока домашнего ареста Серебренникову.

Личные поручительства через адвоката подали певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин, актриса Алиса Фрейндлих, актер Олег Басилашвили, актер Сергей Юрский, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), актер Сергей Безруков, режиссер Павел Лунгин, актер Артур Смольянинов, актриса Наталья Тенякова, актриса Алла Покровская, художник и продюсер Павел Каплевич, актриса Анна Михалкова, актер Александр Петров, актер Борис Хлебников, режиссер Вадим Абдрашитов, актер Гоша (Юрий) Куценко, поэт Лариса Рубальская, балерина Галина Степаненко, музыкант Николай Фоменко, актер Юрий Колокольников, актер Александр Филиппенко, актер Вениамин Смехов, продюсер Александр Цекало, актриса Евгения Добровольская, певица Алена Апина, актриса Анна Чиповская, актриса Марина Неелова, писатель Зоя Богуславская, художник Зураб Церетели, музыкант Борис Гребенщиков. Все они просят отпустить режиссера Серебренникова под личное поручительство.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ, личным поручительством является письменное обязательство заслуживающего доверия человека в том, что он ручается за надлежащее поведение и явку обвиняемого (или подозреваемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае невыполнения обязательств поручителя на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тыс. рублей.

Такой документ составляется отдельно каждым человеком, желающим быть поручителем.