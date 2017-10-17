ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании гибели журналистки

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США оказывают Мальте содействие в расследовании обстоятельств гибели местной журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы быстро ответили на запрос премьер-министра [Мальты] об оказании содействия. Правительство и полиция Мальты находятся в контакте с ФБР относительно разбирательства. И ФБР оказывает конкретное содействие, которое было запрошено", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Журналистка погибла 16 октября в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве Мальты, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах. В свою очередь Еврокомиссия не исключила, что журналистку могли убить, и призвала найти и наказать виновных.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, известных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. По сведениям организации WikiLeaks, публикацию "Панамских документов" финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.