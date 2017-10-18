"Известия": защита обвиняемого в хакерстве россиянина требует от суда Чехии ускорить дело

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сторона защиты, представляющая интересы обвиняемого в организации хакерских атак в США гражданина РФ Евгения Никулина, задержанного в Чехии, выступит с требованием ускорить принятие решения Верховным судом Чехии. Об этом рассказал адвокат Никулина Владимир Макеев газете "Известия".

"Все дело зависло из-за бездействия американской стороны. Сейчас необходимо направить в чешские суды письма с требованием ускорить процесс и принять решение без ответа США. Человек не может из-за игнорирования американских ведомств находиться в ожидании вердикта до бесконечности," - сообщил Макеев.

Юрист также отметил, что министерство юстиции США в течение месяца не отвечает на запросы. Отправку запроса подтвердили газете в минюсте Чехии, американская сторона от комментариев отказалась.

Ранее адвокат обвиняемого направлял письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жаловался на действия спецагентов США. В нем он призывал американского лидера обратить внимание на "незаконные попытки спецслужб США добиться от россиянина лжесвидетельства о якобы имевшем месте его вмешательстве в ход американской предвыборной кампании". Еще одно письмо было направлено главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой проинформировать МИД Чехии о нарушении прав россиянина.

Никулин был задержан чешской полицией совместно с ФБР в октябре 2016 года в Праге. Американская сторона обвиняет его в незаконном доступе к социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formsping, российская - в краже $3450 с помощью интернета. Прага получила запросы из Вашингтона и Москвы на выдачу Никулина, сообщало в ноябре министерство юстиции Чехии. Решение по вопросу об экстрадиции россиянина должен будет принять пражский суд. Если он вынесет постановление о его выдаче, окончательное решение по вопросу о его экстрадиции должен будет принять министр юстиции Чехии.

Сам Никулин согласен предстать перед российским судом, однако выступает решительно против передачи своего дела в руки американского правосудия.