Адвокат: продюсер "Седьмой студии" Воронова покинула РФ до возбуждения дела

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, заочно обвиняемая в хищении денежных средств на проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, покинула Россию еще до того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Об этом заявила адвокат обвиняемой Александра Пирогова на заседании в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о законности заочного ареста продюсера.
"Еще до возбуждения уголовного дела Воронова покинула РФ как свободный человек, имеющий на это полное право, и до сих пор вряд ли знает о возбуждении в отношении нее дела и о вынесении процессуального решения, так как не была уведомлена об этом соответствующим образом", - сказала защитник.
"Никакого злого умысла скрыться у нее не было", - добавила адвокат.
В апелляционной жалобе Пирогова просила отменить постановление Басманного суда. По ее словам, в материалах дела информация о вине Вороновой не подтверждена фактами. "Что касается подозрений, то моя доверитель действительно работала и была продюсером АНО "Седьмая студия", но не являлась лицом, обладающим распорядительной функцией. Вывод следствия и суда о том, что она имеет отношение и причастность к расследуемому преступлению составляет лишь предположение", - резюмировала адвокат.
В свою очередь представитель прокуратуры заявила, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно. "Воронова скрылась и находится на территории иностранного государства. В материалах имеются сведения о том, что обвиняемся склоняла свидетелей к даче ложных показаний", - подчеркнула прокурор.
27 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Она также была объявлена в розыск, а мера пресечения в отношении обвиняемой будет действовать два месяца с момента задержания.