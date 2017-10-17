Следователь заявил, что расследуется только одно дело о хищениях в "Седьмой студии"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Одно дело расследуется по поводу хищений в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, других уголовных дел нет. Об этом сообщил во вторник в Басманном суде следователь Александр Лавров.
"Никаких новых уголовных дел нет", - сказал он.
В суде Лавров сообщил о том, что следствие планирует провести допросы чиновников Минкультуры РФ в рамках уголовного дела Серебренникова. "Необходимо допросить большое количество свидетелей, а также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Министерства культуры" - сказал он.
Следователь также отметил, что находясь на свободе, обвиняемые могут вступить в контакт с обвиняемой Вороновой, которая находится в розыске, и с иными лицами.
"В настоящее время проходит комплекс следственных мероприятий, необходимо допросить большое количество человек, не менее 70 свидетелей", - добавил следователь.
Прокурор заявила, что необходимо выявить всех причастных к преступлению лиц, в связи с чем считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. "Волокиты в расследовании не выявлено", - сказала гособвинитель.
Следователь подчеркнул, что в настоящее время следствие продолжает устанавливать "значительный круг" физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии".
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на заявление следователя в суде сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела против еще нескольких причастных к хищениям в "Седьмой студии".