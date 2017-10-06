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Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арест

Происшествия
6 октября, 16:21 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Нина Масляева активно сотрудничает со следствием, отметили в суде

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Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу перевел из СИЗО под домашний арест главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, признавшую вину и давшую "изобличающие других фигурантов дела" показания по делу о хищениях в студии Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, изменить Масляевой меру пресечения на содержание под домашним арестом", - огласила постановление судья. Масляева будет содержаться под домашним арестом до 19 октября. Срок следствия по делу продлен до 19 января.

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Из четырех фигурантов дела один находится под стражей - бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский. Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Масляева - под домашним арестом.

Следователь в суде отметил, что "Масляева активно сотрудничает со следствием, дала изобличающие других участников преступления показания; данные сведения нашли подтверждение".

Масляева является единственным фигурантом дела, признавшим вину. Согласно ее показаниям, Серебренников лично руководил хищениями, разработав их схему. Масляева также жаловалась суду на плохое состояние здоровья.

Адрес нахождения Масляевой под домашним арестом оглашен не был. Следователь просил суд не раскрывать эти данные и другие сведения из показаний Масляевой в связи с имеющимися в материалах дела заявлениями о попытках Серебренникова оказать давление на обвиняемую.

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Источник: Минкультуры признано потерпевшей стороной по делу Серебренникова

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