Источник: основная версия пожара в ТЦ "Синдика" - поджог

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Эксперты, занимающиеся установлением причин крупного пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м км МКАД, полностью исключили электротехническую версию, основной остается поджог. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поджог указывают показания свидетелей, а также стремительное распространение пожара.

"Окончательно причина еще не установлена, так как предстоит провести большой объем работы. Если поджог будет установлен и это будет отражено в заключении, то материалы будут направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - пояснили в правоохранительных органах.

Пожар в подмосковном ТЦ, расположенном на 65-м км МКАД, начался около 15:00 мск 8 октября. Общая площадь возгорания - 55 тыс. кв. м, произошло также обрушение на площади 1 тыс. кв. м. Около 3 тыс. человек были эвакуированы, три человека пострадали.

Тушение пожара заняло 48 часов. В нем принимали участие вертолеты МЧС и Московского авиационного центра. За первые сутки они сбросили на очаги пожара порядка 600 тонн воды. Кроме того, МЧС пришлось использовать робототехнические комплексы для проливки и разбора завалов. Всего ликвидацией пожара занимались свыше 350 человек, применялась спецтехника, в том числе комплекс "Шквал".