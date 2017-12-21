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Спасательные работы на шахте в Кузбассе идут круглосуточно

Происшествия
21 декабря, 6:35 дата обновления: 21 декабря, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

На месте ЧП работают три отделения горноспасателей

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© МЧС/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Психологи МЧС работают с родственниками горняков, которые в среду из-за обрушения оказались заблокированными на кузбасской шахте "Есаульская", аварийно-спасательные работы продолжаются круглосуточно, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Спасатели предпринимают все возможные меры, чтобы добраться до заблокированных горняков, аварийно- спасательные работы продолжаются круглосуточно. На месте работают три отделения горноспасателей, с родственниками шахтеров работают психологи МЧС", - сказали в пресс-службе. Сроки завершения спасательных работ в ведомстве не называют.

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Источник: заблокированным в Кузбассе шахтерам передали теплые вещи и питание

На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение породы

Специалисты прокладывают 13-метровую поисково-спасательную выработку, через которую предполагается спасти заблокированных трех проходчиков, в настоящее время удалось пройти 1,2 метра, это отдельный спасательный коридор, работы по которому ведет МЧС. По предварительным данным источника в экстренных службах региона, состояние рабочих нормальное, угрозы их жизни нет. Через скважины шахтерам передали питьевую воду, продукты, теплые одеяла и дополнительные источники света.

"Мы делаем поисково-спасательную выработку отдельно: с обгонного конвейерного штрека пласта 26-а мы заходим в пространство аварийной выработки (где находятся шахтеры), это с другой стороны <…> Выработка 13 метров, пройдено 1,2 метра", - сказал собеседник агентства.

В четверг в Кемеровской области наблюдается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Синоптики сообщают, что температура воздуха в Новокузнецком районе - 18 градусов ниже нуля, ветер до 2 метров в секунду.

Обрушение на шахте

В среду вечером на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы в вентиляционном штреке (горизонтальная выработка) шахты на глубине 300 метров. Сто горняков эвакуировались. Три человека заблокированы в шахте, они не пострадали, связь с ними установлена. Длина завала, по предварительным оценкам, составляет около 10 метров.

С одним из находящихся под землей шахтеров связался губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Глава Кузбасса в беседе с проходчиком Алексеем Ильиных попросил шахтеров не паниковать и сказал, что делается все возможное для их спасения. По словам Ильиных, обстановка на участке, где они находятся, стабильная.

По факту обрушения проводит проверку Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Есаульская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Как сообщили в компании, после происшествия и на время восстановительных работ проходка на шахте приостановлена.

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