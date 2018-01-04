Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной пожара под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с огнем

Происшествия
4 января, 12:20 UTC+3

Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли 10 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 января. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в ангаре в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Смотрите также

Что известно о пожаре на складе в Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочих на пожаре под Новосибирском

Причиной пожара под Новосибирском могло стать замыкание электропроводки

На складе под Новосибирском ликвидировано открытое горение

"На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли 10 человек, большинство из которых граждане Китая, среди погибших также двое граждан Киргизии.

"Все они работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, они пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти", - сказал источник.

Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область Пожар на складе в Новосибирской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама