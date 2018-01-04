Причиной пожара под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 4 января. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в ангаре в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли 10 человек, большинство из которых граждане Китая, среди погибших также двое граждан Киргизии.

"Все они работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, они пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти", - сказал источник.

Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.