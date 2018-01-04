Губернатор штата Нью-Йорк ввел режим ЧС из-за снегопада и холодов

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в четверг о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аномальными холодами и снегопадом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в [городе] Нью- Йорк, [в округе] Уэстчестер и [на острове] Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями", - написал губернатор.

В связи со снегопадом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился закрыть в четверг все школы. Он также порекомендовал жителям оставаться дома и избегать передвижения на транспорте. Нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди из-за непогоды временно приостановил прием и вылеты рейсов.

Температура воздуха в городе в настоящий момент составляет около минус 5 градусов, однако к вечеру, согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до отметки минус 12 градусов. В мегаполисе также ощущаются сильные и холодные ветры. На улицы выведены более 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

По данным телеканала CNN, за последнюю неделю от последствий аномальных холодов и снегопадов, обрушившихся на США, в ряде штатов погибли в общей сложности не менее 16 человек. Всего в регионах, затронутых непогодой, в четверг отменены более 3 тыс. авиарейсов. В штатах, расположенных на атлантическом побережье страны, без света остались уже около 50 тыс. человек.