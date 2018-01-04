Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор штата Нью-Йорк ввел режим ЧС из-за снегопада и холодов

Происшествия
4 января, 22:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, января. /ТАСС

Синоптики прогнозируют понижение температуры до отметки минус 12 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в четверг о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с аномальными холодами и снегопадом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в [городе] Нью- Йорк, [в округе] Уэстчестер и [на острове] Лонг-Айленд в связи с экстремальными погодными условиями", - написал губернатор.

Смотрите также

CNN: в США из-за холодов и снегопадов погибли 13 человек

Сильные морозы частично сковали Ниагарский водопад

В связи со снегопадом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился закрыть в четверг все школы. Он также порекомендовал жителям оставаться дома и избегать передвижения на транспорте. Нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди из-за непогоды временно приостановил прием и вылеты рейсов.

Температура воздуха в городе в настоящий момент составляет около минус 5 градусов, однако к вечеру, согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до отметки минус 12 градусов. В мегаполисе также ощущаются сильные и холодные ветры. На улицы выведены более 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

По данным телеканала CNN, за последнюю неделю от последствий аномальных холодов и снегопадов, обрушившихся на США, в ряде штатов погибли в общей сложности не менее 16 человек. Всего в регионах, затронутых непогодой, в четверг отменены более 3 тыс. авиарейсов. В штатах, расположенных на атлантическом побережье страны, без света остались уже около 50 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама