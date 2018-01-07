Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Диспетчеры американского аэропорта имени Джона Кеннеди ограничивают число прибывающих в Нью-Йорк пассажирских самолетов из-за сокращения пропускной способности воздушной гавани и необходимости обслужить пассажиров отбывающих рейсов. Таковы последствия приостановки работы аэропорта из-за снегопада 4 января. Об этом сообщила 6 января администрация воздушной гавани.

"Управление [воздушных и морских] портов [штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси] усердно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением [США], авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с завалом необслуженных рейсов, накопившихся по мере возобновления графика авиасообщения после бури в четверг", - уточнила в своем Twitter администрация аэропорта штата Нью-Йорк.

The Port Authority is working diligently with the FAA, airlines, and individual terminal operators to limit the arrival of flights into JFK Airport until there are adequate gates available to handle the backlog of flights due to recovery of flight schedules after Thursday’s storm — Kennedy Airport (@JFKairport) 6 January 2018

Она предупредила пассажиров вылетающих рейсов о необходимости выезжать в воздушную гавань пораньше. Это обусловлено пробками на подъезде к воздушной гавани. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе этого аэропорта температура воздуха опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся 5 января в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, были внесены изменения, вылеты задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. В частности, два самолета авиакомпании ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже стало известно, что компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить рейсы российского авиаперевозчика, однако затем она подтвердила возможность предоставления своих услуг этим двум рейсам.

Как сообщил 6 января посол России в США Анатолий Антонов, ситуация с рейсами "Аэрофлота" в Нью-Йорк, направленными ранее в Вашингтон из-за сложных метеоусловий, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету, уточнил Антонов на странице российской дипмиссии в Facebook. Вылет первого рейса запланирован на 14:30 (22:30 мск), второго - на 15:30 (23:30 мск).

Антонов заметил, что погодные условия сейчас улучшились.