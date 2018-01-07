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Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

Происшествия
7 января, 0:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Администрация аэропорта имени Джона Кеннеди заявила, что это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с необслуженными рейсами

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НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Диспетчеры американского аэропорта имени Джона Кеннеди ограничивают число прибывающих в Нью-Йорк пассажирских самолетов из-за сокращения пропускной способности воздушной гавани и необходимости обслужить пассажиров отбывающих рейсов. Таковы последствия приостановки работы аэропорта из-за снегопада 4 января. Об этом сообщила 6 января администрация воздушной гавани.

"Управление [воздушных и морских] портов [штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси] усердно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением [США], авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с завалом необслуженных рейсов, накопившихся по мере возобновления графика авиасообщения после бури в четверг", - уточнила в своем Twitter администрация аэропорта штата Нью-Йорк.

Она предупредила пассажиров вылетающих рейсов о необходимости выезжать в воздушную гавань пораньше. Это обусловлено пробками на подъезде к воздушной гавани. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе этого аэропорта температура воздуха опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся 5 января в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, были внесены изменения, вылеты задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. В частности, два самолета авиакомпании ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже стало известно, что компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне SwissPort  не могла обслужить рейсы российского авиаперевозчика, однако затем она подтвердила возможность предоставления своих услуг этим двум рейсам.

Как сообщил 6 января посол России в США Анатолий Антонов, ситуация с рейсами "Аэрофлота" в Нью-Йорк, направленными ранее в Вашингтон из-за сложных метеоусловий, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету, уточнил Антонов на странице российской дипмиссии в Facebook. Вылет первого рейса запланирован на 14:30 (22:30 мск), второго - на 15:30 (23:30 мск).

Антонов заметил, что погодные условия сейчас улучшились.

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