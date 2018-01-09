Власти начали расследование причин аварии водопровода аэропорта Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был связан с неблагоприятными погодными условиями. Причины и обстоятельства аварии будут расследоваться, сообщил в понедельник исполнительный директор Управления воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Рик Коттон.

"Происшедшее в аэропорте имени Джона Кеннеди просто недопустимо, пассажиры вправе рассчитывать на лучший уровень обслуживания и заслуживают его", - отметил он. "Прорыв водопровода, как представляется, связан с погодой, мы начали расследование инцидента с целью установить, что произошло и почему продолженная внутри помещения труба не была снабжена всепогодной изоляцией. Мы хотим знать, повлияли ли иные факторы на сбой авиасообщения", - добавил Коттон на пресс-конференции.

В воскресенье прорыв водопровода спровоцировал прекращение приема международных рейсов в четвертом терминале и подтопление в его помещениях. Как информировала телекомпания CNN, авария вынудила провести частичную эвакуацию пассажиров. На видео, выложенных телекомпанией, были видны груды чемоданов и сумок, брошенных внутри помещений и практически плавающих в воде.

Воздушная гавань работает с большими перебоями с момента приостановки работы из-за снегопада в минувший четверг. Как сообщала Национальная метеорологическая служба США, в районе этого аэропорта температура воздуха в субботу опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. В понедельник там потеплело до минус одного.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в понедельник отменил 129 рейсов и отложил 288. График воздушного сообщения с пятым по пассажиропотоку аэропортом США все еще нарушен.