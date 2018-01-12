Отбывавший в Чехии пожизненный срок гражданин США совершил самоубийство в тюремной камере

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Гражданин США Кевин Дахлгрен, отбывавший пожизненный срок заключения в Чехии за убийство четырех граждан этой республики, совершил самоубийство. Об этом информировало в пятницу Чешское радио.

Выходец из города Пало Альто (штат Калифорния), преподаватель английского языка Кевин Дахлгрен 22 мая 2013 года в городе Брно на юго-востоке Чехии убил своих дальних родственников - супружескую пару и двух ее сыновей. На суде американец, которому на момент преступления было чуть более 20 лет, заявил, что находился не в себе и ничего не помнит о произошедшем.

После убийства Кевин Дахлгрен поспешил скрыться с места преступления. Он сразу же направился в расположенный в 90 километрах от Брно международный аэропорт Вены, откуда через несколько часов вылетел в Вашингтон. Его арестовали при выходе из самолета. В августе 2015 года власти США передали его Чехии.

Американец покончил с собой вечером в четверг. Он повесился в камере на простыне. Кевин Дахлгрен совершил одно из наиболее тяжких и громкий преступлений в республике за последние годы, отметило Чешское радио.