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СК возбудил дело о массовом отравлении детей в кадетской школе в Подмосковье

Происшествия
14 января, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Следователи изъяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для назначения судебных экспертиз

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в Кадетской школе в Люберцах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Евгения Кирюшина.

"Неустановленные работники ООО "Огонек", оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО "Территория вкуса", являющимся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, 12 января в кухне школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан, в том числе детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщила она.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды для назначения соответствующих судебных экспертиз.

В результате отравления 47 человек, включая 39 детей, обратились за медицинской помощью. Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, госпитализированы 36 детей и трое взрослых.

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