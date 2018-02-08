Суд до конца дня намерен огласить приговор по делу Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска намерен до конца четверга завершить оглашение приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Судья до обеда может закончить читать доказательную часть. Вероятнее всего приговор будет озвучен полностью после обеда", - сказал собеседник агентства.

Чтение приговора началось 6 февраля. На скамье подсудимых, помимо Хорошавина, - его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов.

Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем". В четверг заседание началось в 10:00 по местному времени (02:00 мск) с продолжения озвучивания доказательств стороны обвинения, затем судья будет оглашать доводы защиты.

Суд Южно-Сахалинска 6 марта 2017 года приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Представитель гособвинения Денис Штундер 28 ноября в ходе прений по делу Хорошавина попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для бывшего зампреда правительства Карепкина - восемь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для экс-министра сельского хозяйства области Борисова - семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для бывшего помощника Хорошавина Икрамова - 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей.

20 декабря 2017 года в суде закончились прения сторон, и судья ушла в совещательную комнату для составления приговора.

Первоначально оглашение приговора было назначено на 22 января, однако позже судья перенесла его на 6 февраля.