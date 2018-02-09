Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва газа в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона при строительных работах в жилом доме в Петербурге мог произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Такую версию озвучил журналистам на месте происшествия руководитель пресс-службы городского ГУ МЧС Андрей Литовка.

"Нарушение техники безопасности при проведении огневых работ", - сказал он, отвечая на вопрос о предварительных версиях случившегося.

Он также отметил, что людей в квартиры дома начнут впускать в ближайшее время.

"В ближайшее время мы будем вынуждены снять оцепление и пускать жильцов в квартиры. Могу сказать, что дом только заселяется, если пройтись по квартирам - люди здесь [практически] не проживали, здесь проводились ремонтные работы", - сказал он, добавив, что в случае необходимости жильцам будет предоставлено временное жилье.

Первый заместитель начальника главного управления по государственной противопожарной службе управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький добавил, что 10 квартир получили повреждения в результате взрыва газового баллона.

"Десять квартир были повреждены, был осмотр, пострадали три человека, вещей пока в квартирах нет, где-то стоит сумка или кровать и все", - сказал он и добавил, что двоих пострадавших с ожогами разной степени тяжести доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины, одного - в Военно-медицинскую академию.

Глава администрации Приморского района Петербурга, где произошло ЧП, Николай Цед сообщил журналистам, что конструкции дома, по предварительным данным, не получили серьезных повреждений в результате взрыва.

"Все несущие стены - все на месте... Там, где использовали перегородки, перегородки частично разрушены, но несущие конструкции все на месте, потолочные перекрытия все на месте - глобальных повреждений нет", - сказал Цед. Он подтвердил, что всего повреждено десять квартир. По словам главы администрации района, в результате взрыва упали два лифта.

В пресс-службе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС подчеркнули, что пострадавшие при взрыве получили ожоги 70 и 80% тела.

В настоящее время врачи проводят необходимые противошоковые мероприятия, первичная хирургическая обработка уже проведена. Они помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Взрыв газового баллона произошел в пятницу в доме, расположенном по адресу: улица Репищева, дом 10. Он находится в районе новостроек на окраине города, которая сейчас активно заселяется. По данным медиков, пострадали три человека. Застройщиком является компания "Прагма".