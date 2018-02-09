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Хозяин квартиры в Петербурге, где произошел взрыв газа, не был на месте в момент ЧП

Происшествия
9 февраля, 18:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

С собственником квартиры сейчас работают следственные органы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Хозяин петербургской квартиры, где произошел взрыв газового баллона, в момент ЧП в ней не присутствовал, сообщил ТАСС на месте происшествия глава администрации Приморского района города Николай Цед.

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Взрыв произошел в новостройках на окраине города в доме по улице Репищева, 10. По данным медиков, госпитализированы три человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС, у двоих госпитализированных рабочих 70-80% ожогов тела.

"С собственником квартиры сейчас работают следственные органы. Пока, предварительно, он, с его слов, заключил договор с фабрикой, которая делает подвесные потолки, и рабочие были оттуда предоставлены. Он в момент ЧП не находился [на месте]", - сказал Цед.

Он также сообщил, что за помощью в размещении к властям обратилась живущая на четвертом этаже дома девушка. Взрыв произошел этажом выше ее квартиры. "Мы ее размещаем в маневренном фонде, предоставляем возможность для проживания", - сказал глава района.

Цед уточнил, что власти работают с жильцами через управляющую компанию, которая будет отправлять в маневренный фонд тех, кто обратится по этому вопросу. "Дальше мы привлекли строительную компанию, застройщика, они сейчас в ближайшее время будут закрывать все контуры (имеются в виду фасады и выбитые окна - прим. ТАСС), повреждения внутри не страшные. Мы обследовали все инженерные сети, в ближайшее время подключим стояки. Сейчас часть мы подключим, а еще одну часть подключим позже", - сказал он.

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