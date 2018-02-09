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Несколько машин были повреждены обломками после взрыва газа в доме в Петербурге

Происшествия
9 февраля, 18:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Как сообщили очевидцы, обломки стройматериалов вылетели на дорогу и повредили машины, которые ехали в тот момент по улице Репищева

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Обломками после взрыва, который произошел в пятницу в доме на окраине Петербурга, повреждены несколько проезжавших мимо и припаркованных автомобилей, сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС.

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По их словам, обломки стройматериалов вылетели на дорогу и повредили машины, которые ехали в тот момент по улице Репищева. Припаркованные машины поцарапаны, в них выбиты стекла.

"Я была в доме, в своей квартире, когда прогремел взрыв. Выбило много стекол, рамы летели на машины, которые проезжали мимо. Через 2-3 минуты приехали пожарные, которые вынесли пострадавших - молодые люди были практически без одежды, сильно обгоревшие", - рассказывает жительница соседнего дома Елена. Сейчас улица Репищева перекрыта в одну сторону.

"Я был на 16-м этаже этого дома, приехал в гости. Сразу после взрыва все спустились вниз. У меня машина теперь разбитая - заднее стекло, 2 боковых, бок поцарапало остатками дома", - рассказывает очевидец ЧП Михаил.

По словам сотрудницы офиса одной из расположенных в доме организаций Виктории, был слышен громкий хлопок, и чувствовалось, как затряслись стены. "Сидели на работе, затряслись стены. Вышли посмотреть - шел черный дым, стена уже выпала. <…> И с одной стороны, и с другой стороны [здания] стены повреждены, и окна вылетели", - рассказала Виктория корреспонденту ТАСС.

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