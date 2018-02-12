Местные жители помогли спасателям найти место падения Ан-148 в Подмосковье

СЕЛО СТЕПАНОВСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Двое местных жителей помогли спасателям, которые первыми прибыли в предполагаемый район крушения пассажирского самолета Ан-148, найти его место падения в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил начальник караула 127-й пожарно-спасательной части Алексей Беседин, который первым добрался на место катастрофы.

"В 14:45 - 14:50 мск поступил сигнал в диспетчерскую о некоем ЧП с воздушным судном. Мы выехали для проверки этой информации в предполагаемый район ЧП. Тогда еще не было понятно, что именно случилось. Когда мы прибыли, двое местных жителей отвели нас на место крушения. И вот тогда стало ясно, что разбился самолет", - сказал Беседин.

Он рассказал, что до места было добраться непросто. "Проблема в том, что это заснеженное чистое поле. Никаких подъездов не было, это потом уже подошла тяжелая техника", - пояснил он. Спасателям пришлось идти пешком, так как пожарные машины просто не проехали бы, увязнув в сугробах. "Шли где-то метров 600 - 700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно, плюс был сильный ветер и шел мокрый снег", - добавил Беседин.

Первая мысль - найти выживших

Он с коллегами сразу бросился искать выживших и организовывать спасательную операцию. Но выживших не было. Были сразу же найдены мелкие фрагменты фюзеляжа, которые разбросало в радиусе 1 км. "На месте крушения мы обнаружили яму примерно 7 на 4 метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вслед за пожарными на место прибыли полицейские, которые оцепили территорию. "В это же время стали прибывать дополнительные силы спасателей, четыре вертолета с сотрудниками МЧС. В течение получаса после нашего прибытия приехали оперативные дежурные по системе МЧС", - рассказал Беседин. Он уточнил, что поисково-спасательная операция была организована сразу же, несмотря на тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.

Беседин признался, что с такой тяжелой катастрофой он сам столкнулся впервые. "Таких последствий я в своей работе не видел, но все равно мы хотели спасти и помочь, мы сразу же организовали все необходимые работы", - рассказал собеседник агентства.