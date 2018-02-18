Соцслужбы США недооценили опасность психического состояния стрелка из Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Управление по делам детей и семьи штата Флорида ошиблось в оценке душевного состояния Николаса Круза, который в минувшую среду застрелил 17 человек в школе в городе Паркленд. Дело было закрыто почти за полтора года до трагедии, сообщил в субботу газете The New York Times публичный защитник (омбудсмен) округа Броуард Говард Финкелстайн. Он представляет интересы 19-летнего Круза в суде.

По данным Финкелстайна, в сентябре 2016 года Управление по делам детей и семьи получило информацию о том, что молодой человек намеренно нанес себе порезы рук и выражал намерение приобрести огнестрельное оружие. Сотрудники ведомства пришли к Крузу домой и поговорили с его матерью, объяснившей наклонности сына ссорой с любимой девушкой. В конце того же года это дело было закрыто, так как работники соцслужб пришли к ошибочному выводу, что юноша не представляет серьезного риска причинения вреда окружающим.

Омбудсмен обратил внимание на то, что примерно в то же время школьные психиатры пытались выяснить, почему Круз постоянно конфликтует с учителями и публично использует ненормативную лексику. Молодой человек в последний раз ходил на прием к психиатру в январе 2017 года, потом его мать умерла, а его самого исключили из школы. "Парень давал все основания для беспокойства от умерщвления животных и хранения оружия до нарушения порядка и заявлений о желании устроить стрельбу в школе", - констатировал Финкелстайн. Он охарактеризовал неспособность социальных служб распознать угрозу и оказать помощь юноше как "системный провал".

Как сообщила полиция Броуарда, правоохранительные органы за последние годы получили около 20 обращений с жалобами на Круза. ФБР признало, что не отреагировало должным образом, получив предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет юноша. Ведомство опубликовало документ, согласно которому в январе текущего года в бюро позвонило некое лицо, сообщившее, что Круз вызывает у него опасения. Эту информацию, согласно установленным процедурам, необходимо было передать местному отделению ФБР в Майами, где провели бы следственные действия, однако этого сделано не было.

Жертвами стрельбы в среду в школе в Паркленде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.