Муфтият Дагестана осудил нападение на людей у храма в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Муфтият Республики Дагестан осудил вооруженное нападение на людей, которое произошло в Прощеное воскресенье около православного храма в городе Кизляр.

"Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре <…> Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших", - сказали ТАСС в муфтияте.

Собеседник агентства отметил, что Коран учит тех, кто исповедует ислам, уважать другие религии. При этом в муфтияте сообщили, что устроивший стрельбу местный житель являлся ваххабитом.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям в Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим - стрелял по выходившим из храма. В результате погибли пять человек, еще пять ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").