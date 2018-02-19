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Отделение Сбербанка в Киеве работает в штатном режиме после нападения националистов

Происшествия
19 февраля, 20:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, февраля. /ТАСС

Сообщается, что по факту нападения на отделение банком было подано заявление в правоохранительные органы

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КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Офис дочернего предприятия "Сбербанка России" в центре Киева, на который накануне напали националисты, находится под круглосуточной охраной и работает в штатном режиме. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Киевское отделение №7 ПАО "Сбербанк", расположенное на ул. Сагайдачного 25, сегодня открылось и работает в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе, подчеркнув, что "со своей стороны банк делает все, чтобы максимально защитить интересы клиентов". В частности, в целях повышения безопасности отделение банка обеспечено круглосуточной охраной.

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В пресс-службе сообщили, что по факту нападения на отделение банком было подано заявление в правоохранительные органы.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества. После этого радикалы стали громить офис Альфа-банка, расположенный рядом. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка в сотне метров от российского центра.

Позднее в полиции Киева сообщили о готовности открыть уголовное дело по факту нападения на здания Россотрудничества, Альфа-банка и Сбербанка при наличии соответствующих заявлений.

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