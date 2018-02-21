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Глава Банка Латвии заявил, что примет участие в заседании ЕЦБ, если ему позволят

Происшествия
21 февраля, 0:42 UTC+3 РИГА РИГА 21, февраля. /ТАСС

По словам Илмарса Римшевичса, он по-прежнему является президентом центробанка и имеет право участвовать в этом заседании

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Материал из 1 страницы
Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс

Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс

© EPA-EFE/Valda Kalnina

РИГА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики подозревает во взяточничестве, заявил, что посетит в среду заседание совета управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне (Германия), если ему позволят это сделать. Финансист выступил во вторник в эфире Латвийского телевидения.

По словам Римшевичса, он по-прежнему является президентом Банка Латвии и имеет право участвовать в заседании совета управляющих ЕЦБ, который состоит из глав центробанков стран еврозоны. "Конечно, мы обо всем договорились с БПБК. Мне объяснили, что я могу находиться в здании Банка Латвии и выполнять обязанности в меньшем объеме, а в полном, например, принимать все решения", - сказал он.

На вопрос, может ли он завтра поехать на заседание совета управляющих ЕЦБ в Германию, Римшевичс ответил утвердительно. "Я могу ехать, мне не запрещено занимать должность члена [управляющего] совета ЕЦБ, - отметил он. - Но мне нужно согласовывать такие вещи. Если мне дадут такое разрешение, то да".

На прошлой неделе БПБК провело обыски на рабочем месте и в доме Римшевичса. Сам глава центробанка находился за границей. 17 февраля он прилетел в Латвию и отправился вместе с адвокатом в антикоррупционное бюро, где пробыл до ночи, после чего его увезли для продолжения следственных действий. Римшевичс провел в полицейском изоляторе 48 часов и был освобожден 19 февраля под залог в €100 тыс.

19 февраля БПБК сообщило, что Римшевичса подозревают в вымогательстве взятки в размере €100 тыс. Всего в этом деле фигурируют два человека: сам глава Банка Латвии и одно неназванное физическое лицо. Антикоррупционное ведомство указало, что дело не связано ни с одним из действующих в Латвии кредитных учреждений.

Во вторник БПБК заявило, что Римшевичсу запрещено выезжать из страны, а также выполнять функции, связанные с принятием решений, контролем и надзором в Банке Латвии. Сам глава центробанка опроверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности.

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