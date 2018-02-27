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Сотрудник Росгвардии погиб в ходе перестрелки в Казани

Происшествия
27 февраля, 23:12 дата обновления: 28 февраля, 0:38 UTC+3

Еще двоих пострадавших во время инцидента доставили в больницу

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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии погиб в результате перестрелки в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану.

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"По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудник Росгвардии скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.Стрельба произошла в одном из жилых домов на улице Авангардная. На месте происшествия, по данным МВД по Татарстану, проводится спецоперация по задержанию злоумышленника. 

 

В минздраве региона ТАСС сообщили, что два человека, пострадавшие в ходе стрельбы, доставлены в медицинское учреждение.

"Да, двое [доставлены]", - сообщили ТАСС в республиканской клинической больнице Татарстана, отвечая на соответствующий вопрос.

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