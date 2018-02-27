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Участковый пытался задержать устроившего стрельбу в доме в Казани, но был ранен

Происшествия
27 февраля, 23:38 дата обновления: 27 февраля, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, полицейский смог вызвать подкрепление, но мужчина начал стрелять по сотрудникам ОМОН, один из которых скончался от ранения

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 февраля.  Участковый полиции пытался самостоятельно задержать мужчину, устроившего стрельбу в подъезде жилого дома в Казани, но был ранен стрелком. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Мужчина пытался попасть в одну квартир дома на улице Авангардная и начал стрелять в дверь из охотничьего ружья. На вызов прибыл участковый, который попытался задержать стрелка, но был ранен в ногу", - сказал источник.

По его данным, полицейский смог вызвать подкрепление, но мужчина начал стрелять по сотрудникам ОМОН, один из которых скончался от ранения. Также был ранен случайный житель дома.

"Нападавший вел беспорядочную стрельбу. Подъезд силами полиции и Росгвардии блокирован", - уточнили в правоохранительных органах. Спецоперация продолжается.

"Личность стрелявшего установлена. Это Петров Александр Владимирович 1983 года рождения. Мужчина страдает алкоголизмом, он неоднократно устраивал скандалы и попадал из-за этого в поле зрения полиции", - рассказал собеседник агентства.

Обстановка у дома

Как передает корреспондент ТАСС, дом в Казани, где произошла перестрелка, и близлежащие к нему здания, оцеплены, выстрелов не слышно. Движение перед домом ограничено, инспекторы запрещают въезд во двор и движение по улице перед домом.

Из окон десятиэтажного дом, где произошла стрельба, выглядывают жители. Рядом с домом собралась толпа прохожих, около 20 человек, они снимают происходящее на видео и ведут трансляцию. Несмотря на мороз никто не расходится. Полиция ведет себя корректно.

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