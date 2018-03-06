В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Ресторан итальянской кухни закрыт в Солсбери в связи в инцидентом с участием экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля, который серьезно пострадал в воскресенье в результате воздействия на его организм неизвестного вещества. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter полиция графства Уилтшир на юге Англии, на территории которого произошел инцидент.

However, as a precaution they have advised that if you feel ill contact NHS on 111. If you feel your own or another's health is significantly deteriorating, ring 999. #Salisbury https://t.co/4MmUIlnHkW — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 5 March 2018

По данным полиции, сетевой ресторан Zizi в центре Солсбери в связи с "серьезным инцидентом" в качестве "меры предосторожности" прекратил работу на время ведения следствия.

Солсбери с населением более 46 тыс. человек расположен в 140 км к юго-западу от Лондона. Город известен своим собором в готическом стиле, в котором находится один из немногих уцелевших оригиналов "Великой хартии вольностей", краеугольного камня некодифицированной британской конституции, отметившей в 2015 году свое 800-летие. Недалеко от Солсбери расположен Стоунхендж, мегалитический памятник, привлекающий ежегодно более миллиона туристов.

Угрозы населению нет

Между тем в Агентстве общественного здравоохранения, входящего в структуру министерства здравоохранения Англии, заявили о том, что риска для здоровья населения нет. "Агентство общественного здравоохранения в курсе этого [закрытия ресторана] и снова заявляет, что, на основании имеющейся на данный момент информации, риска для здоровья населения нет", - говорится в сообщении.

"Специалисты из центра Департамента здравоохранения по вопросам радиационных, химических и представляющих опасность для окружающей среды факторов будут продолжать проводить оценку ответных мер и информации по мере ее поступления", - указывается в сообщении. В нем также распространена рекомендация для граждан, которым было рекомендовано в случае ухудшения состояние здоровья обращаться в службу скорой помощи.

В окружной больнице Солсбери, куда были доставлены пострадавшие, корреспонденту ТАСС отказались давать комментарии об их состоянии. Однако, по данным британских СМИ, состояние Скрипаля оценивается врачами как критическое.

Что произошло в Солсбери

Как информировала в понедельник вещательная корпорации "Би-би-си", Сергей Скрипаль серьезно пострадал в воскресенье в результате воздействия на его организм неустановленного вещества. Его обнаружили вместе с неизвестной женщиной в торговом центре Солсбери.

"Два человека - мужчина в возрасте 60 лет и женщина в возрасте 30 лет - были найдены без сознания на скамейке в [торговом центре] The Maltings в Солсбери", - сказал представитель полиции графства Уилтшир Крэйг Холден. "Поскольку мы все еще находимся на самых ранних этапах расследования, мы не можем установить, было ли совершено преступление", - отметил он, исключив версию теракта.

Пострадавшие, на теле которых не было обнаружено видимых повреждений, были немедленно госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи местной больницы.

Препарат, которым мог быть отравлен или отравиться Скрипаль и его спутница, на данный момент не установлен. Однако британские СМИ уже начинают называть версии того, что за субстанция это могла быть. По данным газеты Daily Mail, которая ссылается на сотрудников экстренных служб, одна из первоначальных гипотез заключалась в том, что пара могла принять фентанил - синтетический опиоидный анальгетик, который в более чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально никакие версии пока не озвучены.

Одновременно в СМИ появляются свидетельства очевидцев произошедшего инцидента. Так, Фрейя Черч, находившаяся в воскресенье в торговом центре, рассказала "Би-би-си", что увидела "на скамейке пару, мужчину постарше и женщину помоложе". "Она как бы оперлась на него, как будто потеряла сознание. Он делал странные движения руками, глядя в небо", - сказала Черч.

По информации газеты The Guardian, в доме Скрипаля с вечера воскресенья проводятся следственные действия.

Реакция посольства

В посольстве РФ в Великобритании корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают данными о гражданстве Скрипаля и не обладают какой-либо дополнительной информацией вокруг произошедшего инцидента. "Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", - сказал представитель посольства.