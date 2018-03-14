Погодные условия мешают использовать вертолет МЧС для поиска пропавшего ребенка в Сочи

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Авиация МЧС готова присоединиться к поискам пятилетней девочки, пропавшей в Сочи, но мешают погодные условия, сообщил ТАСС в среду начальник оперативного штаба Александр Агафонов.

"Погодные условия не позволяли, но готов к вылету вертолет авиации МЧС. С утра идет дождь, низкая облачность", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас погода улучшается, и, возможно, вертолет МЧС вскоре сможет присоединиться к поискам.

Агафонов добавил, что в поисках участвуют около 900 человек. "С утра район поиска расширили - три садовых товарищества и ближайший населенный пункт. На подъезде сотрудники администрации - порядка 200 человек, волонтеры - порядка 500 человек. Личный состав распределен по территории, выполняет поставленные задачи, если девочку не удастся найти, район поиска еще больше увеличим", - добавил он.

Агафонов уточнил, что ребенок пропал примерно в 16:00 во вторник, около двух часов родственники искали ее самостоятельно.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Температура воздуха днем в среду в городе, согласно прогнозам синоптиков, составит 10-15 градусов тепла, ночью в районе 5 градусов тепла. Поиски не прекращались всю ночь, следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.