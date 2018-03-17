Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в Омске, где взорвался газ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном жилом доме в Омске, где произошел взрыв бытового газа, потушили, сообщил ТАСС на месте происшествия сотрудник МЧС.

"Пожар потушен", - сказал он.

Ранее сообщалось, что после хлопка газа на четвертом этаже девятиэтажного дома начался пожар. Три человека пострадали, двум из них потребовалась госпитализация. Жильцов дома эвакуировали.

По данным регионального управления МЧС, ЧП произошло около 16:47 по местному времени в девятиэтажном доме на 3-ей Молодежной улице. Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы эвакуировали 85 человек. По предварительным данным, один из жителей занес в дом газовый баллон, на котором ездил его автомобиль, с целью заправки, в ходе которой баллон взорвался.

Директор департамента информационной политики мэрии Омска Олеся Потапова сообщала агентству, что на месте развернули оперативный штаб. "Сейчас они [жильцы дома] располагаются в автобусах с подогревом. Развернут оперативный штаб, чтобы решать вопрос по поврежденным четырем квартирам", - сказала она.

Как рассказал ТАСС работник автостоянки, находящейся прямо напротив дома, где произошел взрыв, хлопок был сильный. "Был взрыв, загорелось на третьем этаже. Выгорели третий, четвертый, пятый и, похоже, шестой этажи", - отметил очевидец.