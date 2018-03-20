Жильцов дома в Мурманске эвакуировали после взрыва газа

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Всех жильцов многоквартирного дома в Мурманске, где произошел взрыв газа, эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, четверо пострадали и еще пятеро блокированы завалом. Всего же построенном в начале 1960-х годов доме проживают около 180 человек.

"Жильцы эвакуированы", - сказал собеседник агентства, не уточнив числа эвакуированных.

Он добавил, что также "решается вопрос с отключением дома от коммуникаций. "Пока нет информации", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, взорвался ли в доме магистральный газ или газовый баллон.

"Около 17:00 произошел взрыв бытового газа в жилом блочном доме на улице Свердлова. Частично обрушились пятый, четвертый и третий этажи. Полных данных о пострадавших нет, людей вытаскивают из-под обломков", - рассказал ТАСС сотрудник пресс-службы управления МВД по Мурманской области Никита Половнев.

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов добавил, что власти предоставят временное жилье эвакуированным.

"Всем людям будет оказана поддержка, предоставлено место размещения жильцам, чьи помещения разрушены, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос предоставления маневренного фонда", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что на месте происшествия работает штаб, следователи и сотрудники МЧС.

Как передает корреспондент ТАСС, место инцидента оцепила полиция, работают оперативные службы - не менее десяти автомобилей. Несколько десятков человек стоят на улице. Возгорания нет, пожарные ведут разбор завалов вручную.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев рассказал ТАСС, что угрозы обрушения других подъездов нет. "Жильцов дома размещаем в пункте временного размещения. Он рассчитан на 50 человек. Находится на Проспекте героев Североморска", - отметил он. На месте ЧП вызвали два автобуса для перевозки жильцов в пункт временного размещения.