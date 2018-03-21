Пострадавшая при взрыве газового баллона в Омске скончалась в больнице

ОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая 17 марта при взрыве газового баллона в жилом доме Омска, скончалась в больнице от ожогов, несовместимых с жизнью. Об этом ТАСС сообщили в среду в минздраве Омской области.

"Сегодня рано утром женщина, пострадавшая от хлопка газа в квартире на ул. 3-я Молодежная, скончалась от полученных травм. Можно сказать, женщиной были получены ожоги, несовместимые с жизнью", - сказали в министерстве.

Во время пожара, который возник из-за взрыва, женщина выпрыгнула с третьего этажа. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами не менее 50% тела.

Как сообщалось ранее, взрыв газовоздушной смеси произошел 17 марта около 17:00 местного времени (14:00 мск) на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 3-я Молодежная в Омске. Из дома эвакуировали 85 человек, пострадали пять человек, госпитализировали двух женщин.

По данным властей, квартира, где произошел взрыв, была отключена от газа за неуплату, и в ней обнаружили приспособление для перекачки газа из трубопровода в баллоны.