Жители поселка под Тамбовом отравились парами серной кислоты и бутанола

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 20 жителей цыганского поселка Калиничи в Тамбовской области отравились парами серной кислоты и бутанола, сообщила в среду ТАСС руководитель Центра гигиены и эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Галина Тихонова.

Ранее сообщалось, что 23 человека, среди которых девять детей, госпитализировали с признаками отравления. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны с газом для того, чтобы разобрать и сдать их на металлолом. При попытке спустить газ из баллонов более 20 человек почувствовали себя плохо, их госпитализировали. Медики оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

"Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли в поселке Калиничи пробы воздуха, проверяли на 11 веществ, в итоге выявлено превышение нормы по двум: по серной кислоте в три раза и по бутанолу в более, чем 100 раз", - сказала Тихонова.

Бутанол, или бутиловый спирт, является бесцветной, слегка маслянистой жидкостью, его пары раздражают глаза, дыхательные пути, вызывают головные боли и головокружения, разрушают центральную нервную систему.

Ранее сообщалось, что Следственное управление УМВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Калиничи. "Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тамбовской области добавили, что в ведомстве инициировали передачу уголовного дела в СК региона. "Такое решение было принято в виду высокого резонанса, а также того факта, что среди пострадавших есть девять детей", - отметили в пресс- службе.